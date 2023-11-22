Спецоперация 22 ноября 2023, 08:36 Артиллерия ВСУ накрыла свои же позиции на Краснолиманском направлении Марочко: украинская артиллерия накрыла собственные позиции в зоне проведения СВО

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Вооруженные силы Украины открыли огонь по своим позициям на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.

«В районе Червоной Дибравы отмечен дружественный огонь со стороны ВСУ по позициям „Азова“*», — указал он.

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Украинские бойцы обстреливали позиции на протяжении получаса с северо-западного направления. По словам Марочко, удар ВСУ по своим не мог быть ошибкой наводчиков или результатом потери управления. По этим координатам украинские боевики находятся давно, пояснил он. Кроме того, на позициях имеется проводная связь с командованием.

Как отметил глава Минобороны Сергей Шойгу, многие украинские бойцы сдаются в плен. Первая группа, состоящая из бывших военных ВСУ, отправилась на фронт в составе батальона имени Богдана Хмельницкого.

* Запрещенная в России террористическая организация