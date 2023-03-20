Спецоперация 20 марта 2023, 10:30 Артиллерия ВС России уничтожила расчет миномета ВСУ с боекомплектом — СМИ «Известия»: артиллеристы ВС РФ уничтожили расчет миномета ВСУ РИА «Новости»

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Российские артиллеристы уничтожили расчет миномета ВСУ 120-миллиметрового калибра с боекомплектом в районе поселка Днепровское Днепропетровской области. Об этом сообщили «Известия», сославшись на источник в экстренных службах.

По его данным, пятеро украинских военнослужащих погибли, еще трое ранены.

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Помимо этого, появилась информация, что в районе поселка Янтарное в ДНР удалось поразить гаубицу Д-30 с боекомплектом. В результате удара погибли трое бойцов ВСУ и пострадали еще четверо.

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А в районе поселка Белозерка Херсонской области российская армия ликвидировала гаубицу «МСТА-Б» с боекомплектом. Шестеро боевиков погибли, двое получили ранения.

То, что украинские войска теряют гаубицы, системы залпового огня и поступившие из Соединенных Штатов станции контрбатарейной борьбы, создает благоприятные условия для упреждающего наступления ВС России в зоне спецоперации, ранее сообщил военный эксперт, политолог Евгений Михайлов в беседе с «360».