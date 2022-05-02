Артиллерия ВС РФ за сутки ударила по 359 районам сосредоточения живой силы и техники ВСУ

Подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ успешно выполняют задачи в рамках спецоперации России на Украине. Авторы Теlеgrаm-канала Минобороны опубликовали список достигнутых за сутки результатов.

Российские системы ПВО за сутки сбили 10 украинских беспилотников. Объекты противника попали под удар в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, а также на территории Донецкой и Луганской народных республик. Также системы ПВО ВС РФ сбили две ракеты «Точка -У» около Петровского (ЛНР) и реактивный снаряд «Смерч» около Донецкого (ДНР). Все сбитые боеприпасы принадлежали ВСУ.

Ракетные войска РФ за сутки нанесли удары по девяти опорным пунктам ВСУ и местам сосредоточения живой силы и техники украинской армии. Также это подразделение ВС России уничтожило вражескую батарею реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и артиллерийскую батарею на огневых позициях противника.

Артиллерия российской армии нанесла удары по 26 пунктам управления, 78 опорных пунктам, 359 районам сосредоточения живой силы и техники, а также по 67 огневым позициям артиллерии ВСУ. Эти подразделения уничтожили шесть складов боеприпасов, до 280 человек личного состава и 43 единицы вооружения и военной техники украинской армии.

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России ударила по 27 опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Также подразделение поразило склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Запорожской области. Удары уничтожили до 160 человек личного состава и 26 единиц бронетехники противника.

В ходе воздушных столкновений около Славянска ВСУ лишились истребителя МиГ-29.

На вооружении артиллерии ВС РФ стоит реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ураган». Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как эта техника помогает российской армии выполнять задачи в рамках спецоперации на Украине.