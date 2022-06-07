Артиллерия ВС РФ уничтожила на Украине самоходную установку из Норвегии

Российские военные в ходе спецоперации разбили ударами артиллерии самоходную установку М109А3. Орудие калибром 155 миллиметров передала вооруженным силам Украины Норвегия, сообщило Минобороны РФ.

Не уцелели также две американские гаубицы М777. Кроме того, ВСУ лишились семи орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе самоходной артустановки «Пион» калибром 203 миллиметра.

Кроме того, в ходе утреннего брифинга оборонного ведомства стало известно, что ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Луганской Народной Республике. Удары были нанесены с помощью высокоточных ракет воздушного базирования.

Тем временем украинские власти упрекнули Германию в задержке поставок касок, сообщили «Известия». ФРГ ранее передала в качестве военной помощи гранатометы, противотанковое оружие и боеприпасы.