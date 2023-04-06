Спецоперация 06 апреля 2023, 09:01 Артиллерия ВС РФ сорвала попытки ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении МО: ВС РФ сорвали три попытки ротации ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Российская артиллерия сорвала три попытки перегруппировки подразделений Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

По его словам, российские военнослужащие вскрыли и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы. Кроме того, разведка обнаружила три укрытия украинских войск. Их российские бойцы поразили с помощью самоходного миномета 2С4 «Тюльпан».

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«Огнем артиллерии сорвали три попытки ротации подразделений Вооруженных сил Украины у Двуречного, Синьковки, Стельмаховки», — сказал полковник.

Бойцы сил «Центр» при помощи артиллерии сорвали попытку ВСУ возвратить на Краснолиманском направлении свои утраченные позиции. Атака украинских войск была сорвана, противник понес потери и ушел в лес.