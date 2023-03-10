Спецоперация 10 марта 2023, 13:59 Артиллерия России накрыла огнем бежавший из Артемовска отряд ВСУ — СМИ «Русская весна»: ВС РФ накрыли артогнем бежавший из Артемовска отряд противника РИА «Новости»

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Российская артиллерия накрыла огнем отряд ВСУ, пытавшийся сбежать из Артемовска. Об этом сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Артиллеристы продолжают уничтожать украинских боевиков на линии боевого соприкосновения у Артемовска, ожесточенные бои не прекращаются — штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» прорывают оборону украинской армии, констатировали авторы поста. Также они со ссылкой на другие Telegram-каналы отмечали, что обнаружение цели, корректировка и объективный контроль велись с помощью коммерческих квадрокоптеров, «незаменимых в условиях данного конфликта».

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ВСУ из последних сил держатся за Артемовск, наращивая живую силу на северо-западе и юго-западе от города. Также они использовали в окрестностях Бахмута (украинское название Артемовска) «умную бомбу» американского производства, которых раньше не было в их арсенале. Тем не менее украинские войска несут огромные потери. По информации западных СМИ, ситуация для ВСУ становится все более сложной не только в районе Артемовска, но и по всей линии фронта.

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