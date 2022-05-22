Артиллерия и ракетные войска ВС РФ за сутки ударили по 583 локациям живой силы и техники ВСУ

ПВО России за сутки сбили 11 беспилотников ВСУ в зоне спецоперации на Украине, а артиллерия и ракетные войска ВС атаковали 583 локации живой силы и техники противника. Эти данные опубликовало Минобороны в Telegram-канале в рамках ежедневной сводки.

Представители ведомства сообщили, что за последние сутки ВС России нанесли прицельные удары по трем пунктам управления, четырем складам боеприпасов, 13 локациям живой силы и военной техники. Эти задачи выполнили с помощью высокоточных ракет воздушного базирования.

Также по подобным целям ударила авиация ВС России. Ее оперативно-тактические и армейские подразделения атаковали три пункта управления, 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Кроме того, летчики уничтожили склад с боеприпасами. Он находился недалеко от Красного Лимана.

Ракетные и артиллерийские подразделения ВС России ударили по 583 районам сосредоточения живой силы и военной техники противника. Также они поразили 41 пункт управления, 76 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях. Среди них — три батареи РСЗО «Град» и станция РЭБ «Буковель».

В Минобороны сообщили, что силами ПВО удалось сбить 11 беспилотников ВСУ. Также ВС России перехватили два боеприпаса РСЗО «Смерч». Это произошло в Харьковской области.