Спецоперация 13 июля 2023, 14:33 Артиллерия и огнеметные системы остановили два нападения ВСУ у Ровнополя и Новодонецкого Минобороны: группировка «Восток» остановила две атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские войска за минувшие сутки предотвратили на Южно-Донецком направлении две атаки Вооруженных сил Украины. Представитель Минобороны страны Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что группировка «Восток» остановила противника у Ровнополя и Новодонецкого.

Украинские войска пошли в атаку на территории ДНР. При помощи артиллерии и тяжелых огнеметных систем бойцы группировки «Восток» пресекли две вылазки у населенных пунктов Ровнополь и Новодонецкое.

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На Запорожском направлении около Пятихатки Вооруженные силы России ударили по бойцам и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. В районе Работино остановили атаку 65-й механизированной бригады.

В общей сложности на двух направлениях за прошедшие сутки украинские войска потеряли свыше 180 военнослужащих. Их лишили британской самоходной артустановки AS90 Braveheart, пяти боевых бронемашин, танка, двух автомобилей. Российские военные вывели из строя три гаубицы Д-20, две «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и одну боевую машину РСЗО «Град».