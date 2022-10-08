Союзные войска выбили ВСУ из опорного пункта на юго-востоке Артемовска | 360°

Спецоперация 08 октября 2022, 00:31 Поделиться Telegram

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Viber Союзные войска выбили ВСУ из опорного пункта на юго-востоке Артемовска «Известия»: союзные войска выбили ВСУ из опорного пункта на юго-востоке Артемовска РИА «Новости»

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Союзные силы ДНР и ЛНР продвигаются вперед под артиллерийским заслоном российских войск, сообщил военкор «Известий» Денис Кулага. По его словам, военнослужащие выбили ВСУ из опорного пункта на юго-востоке Артемовска.

Артиллерия Украины выпускает снаряды дальше, чем находятся позиции ВС России. Это говорит о том, что ВСУ не знают местонахождение союзных сил. При обстрелах они используют «натовские» снаряды калибра 150 миллиметров.

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Один из бойцов союзных сил заявил, что сейчас важна точность работы российской артиллерии. Она поддерживает штурмовые войска. На освобожденных территориях военные проводят зачистку, чтобы никто из украинских солдат не успел укрыться. Такая тактика важна для удержания занятых позиций.

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Ранее украинские военные пожаловались на проблемы со связью из-за неудовлетворительной работы системы спутниковой связи Starlink. Владелец сети Илон Маск не стал комментировать информацию, распространенную западными СМИ.

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