Эксклюзив 19 ноября 2023, 10:00 Артдуэли похожи на шахматную партию. Военные рассказали о работе на Донецком направлении Артиллерист Малой: артдуэли похожи на шахматную партию

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В ноябре в России отмечают День артиллерии и ракетных войск. Корреспондент «360» Елена Кононова посетила позиции ВС РФ на Донецком направлении и пообщалась с артиллеристами.

Военнослужащие отмечают праздник за работой — дел в этой зоне ответственности у бойцов прибавилось. Один из самых молодых артиллеристов с позывным Малой рассказал, что сначала ему было страшно на передовой. Но оказалось, что все не так сложно. По его словам, бойцы вносят большой вклад в общее дело, в победу.

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«Если так подумать, то не так уж тут все и страшно и сложно», — поделился военнослужащий.

Российские войска часто меняют позиции, то же самое делает и противник. Он довольно умный, хотя в ВСУ много неопытных бойцов, рассказал Малой. По его словам, артдуэли похожи на игру в шахматы.

«Но с нами им не тягаться. Правда за нами, и бог нам помогает во всем. <…> Да, похоже на шахматную партию», — подчеркнул он.

Военнослужащий с позывным Джексон рассказал, как стал артиллеристом. Сначала он был самоходчиком, потом перешел на артиллерийское орудие. Всему учился изначально. Потом попробовал наводку, все стало получаться.

«Я это уже усвоил, я полюбил эту пушку. В принципе, я на ней все знаю. И у меня хорошо на ней получается работать. <…> В день и по 20 целей, и по 30. Бывает 40 вообще. Мы немножко их (ВСУ — прим. ред.) поддавливаем, они в принципе „тикают“ с позиций», — поделился Джексон.

Малой в заключение рассказал, как живут военнослужащие на передовой. На каждой позиции бойцы облагораживают территорию и стараются улучшать условия проживания. Военные сами готовят себе еду — борщи, супы и картошку. Ребята «особо не заморачиваются», так как сильно устают во время боя, заключил Малой.