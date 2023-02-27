Важное 27 февраля 2023, 14:59 Армия Украины за сутки потеряла до 95 бойцов на Южно-Донецком и Запорожском направлениях Минобороны: ВСУ потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 95 военных РИА «Новости»

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Украинские войска в течение суток на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потеряли ранеными и убитыми до 95 военнослужащих. Группировка «Восток» нанесла им комплексное огневое поражение, рассказал представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На двух направлениях боевых действий Вооруженные силы Украины лишились за сутки до 95 бойцов. Кроме того, российские военные вывели из строя три пикапа, столько же боевых бронемашин, танк, гаубицу Д-20 и автомобиль.

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Комплексное огневое поражение, по словам Игоря Конашенкова, нанесла группировка войск «Восток» — украинские подразделения пострадали под Угледаром, Пречистовкой, Никольским в ДНР и Зеленым Гаем в Запорожской области. ВСУ также остались без большого количества боеприпасов — у населенного пункта Червоное Запорожской области разбили их склад.

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На Херсонском направлении войска Украины потеряли до 60 человек за сутки, на Купянском — до 70 бойцов. В Минобороны рассказали о больших боевых потерях ВСУ на Краснолиманском направлении — около 140 человек.