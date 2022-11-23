Спецоперация 23 ноября 2022, 10:17 Армия Украины из-за непогоды передумала наступать на ЛНР Офицер Народной милиции ЛНР Марочко сказал, что командование ВСУ отказалось от наступления Министерство обороны Украины

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Украинские войска из-за непогоды и потерь отложили план наступления на Луганском направлении. Вместо этого они устраивают локальные бои, рассказал ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Вышестоящее украинское командование отказалось от полномасштабных наступательных действий», — сказал он.

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По словам офицера, Вооруженные силы Украины понесли большие потери и пострадали от проблем со снабжением — им не хватает боеприпасов. Кроме того, пришли холода. По этим причинам военачальники отменили наступление на ЛНР.

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Собеседник агентства рассказал о тактике украинских войск. Они сосредоточились на позиционных боях и попытках прорвать линию обороны. Масштабных боевых действий на Луганском направлении ВСУ в ближайшее время не предпримут.

Минобороны России 21 ноября рассказало о срыве попыток ВСУ пойти в наступление на Южнодонецком, Краснолиманском и Купянском направлениях. Украинские подразделения напали в районе Голиково, Червонопоповки и собирались пойти в атаку у Куземовки ЛНР.

Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал журналистам, что из-за действий ВСУ республика превратилась в минное поле. Они минировали территорию беспорядочно, и саперы потратят несколько лет на то, чтобы обезопасить ее.