Спецоперация 21 декабря 2022, 12:48 Армия России заняла на Донецком направлении новые рубежи Минобороны России: войска заняли на Донецком направлении новые господствующие высоты РИА «Новости»

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Российские войска достигли успехов при наступлении на Донецком направлении. Они заняли новые рубежи, заявил на брифинге представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В ходе наступательных действий российскими войсками заняты новые господствующие высоты и рубежи», — сказал он.

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По словам Игоря Конашенкова, на Донецком направлении за сутки пострадали более 80 украинских военных, вышли из строя четыре автомобиля, три боевые машины пехоты и танк.

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На Южно-Донецком направлении погибли либо получили серьезные ранения до 50 бойцов Вооруженных сил Украины.

Российские артиллеристы ударили по позициям подразделений 72-й механизированной бригады и 108-й бригады теробороны, которые находились у населенных пунктов Новомихайловка и Пречистовка Донецкой Народной Республики.

На Краснолиманском направлении артиллерия и авиация ударили по бойцам ВСУ у населенных пунктов Терны и Торское в ДНР, погибли 30 военных и шестеро сдались в плен. Вблизи Петропавловки, Берестового и Песчаного Харьковской области на Купянском направлении нанесли комплексный удар. ВСУ потеряли до 60 человек.