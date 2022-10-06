Армия ПВО Западного военного округа рассказала об успехах в отражении ударов противника | 360°

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Армия ПВО Западного военного округа рассказала об успехах в отражении ударов противника

Минобороны: расчеты ЗРК С-300В надежно защищают ВС РФ от нападений с воздуха

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Подразделения ПВО Западного военного округа рассказали об успехах в защите от ударов противника с воздуха. Начальник одного из расчетов Иван сообщил о неоднократном отражении ударов ракетами «Точка-У» и беспилотниками типа Bayraktar. Его комментарий опубликовало Минобороны России.

«Подразделения ПВО Западного военного округа всегда наготове. Расчеты ЗРК С-300В надежно обеспечивают защиту подразделений Вооруженных сил Российской Федерации от средств воздушного нападения», — указали в оборонном ведомстве.

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Армия отражает результаты несения боевого дежурства на лицевой части своих машин.

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«Каждая звезда — результат пуска и уничтожения каждой цели», — пояснил Иван и показал одну из машин с четырьмя звездами.

Ранее Минобороны показало видео, снятое в кабине штурмовиков Су-25 ВКС РФ в зоне спецоперации. Экипажи штурмовиков нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике ВСУ.

Также на видео попала подготовка мобилизованных военнослужащих на полигонах.

Минобороны РФ

Армия

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