Спецоперация 25 апреля 2023, 17:34 «Аргументы и факты» запустили спецпроект «Доброволец» с историями людей, помогающих участникам СВО

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Специальный проект «Доброволец» с зарисовками и видеосюжетами о героях, которые помогают жителям освобожденных территорий и участникам СВО, запустили «Аргументы и факты». Об этом сообщил сайт aif.ru.

Участниками проекта стали 20 жителей страны из разных регионов, которые рассказывают о подробностях своей работы в зоне СВО или за ее пределами. Добровольцы отправляют бойцам гуманитарную помощь, восстанавливают разрушенные здания и лечат раненых военнослужащих.

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Отмечается, что спецпроект «Доброволец» состоит из реальных историй конкретных людей и сопровождается видеосюжетами и текстовыми зарисовками о них