Арестович заявил о пролившемся на Украину «золотом оружейном дожде» | 360°

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Арестович заявил о пролившемся на Украину «золотом оружейном дожде»

Советник офиса президента Арестович: на Украину пролился «золотой оружейный дождь»

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Последние дни на Украину льется «золотой оружейный дождь», состоящий из большого количества западного вооружения. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

«Золотой дождь, оружейный, который просыпался на нас в течение двух последних дней, — мы и близко не мечтали. Например, создание интегрированной системы ПВО с комплексами разной дальности и объединенные в единую систему. И нам уже Пентагон заявляет, что будем создавать вот эту систему», — процитировало Арестовича РИА «Новости».

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По словам советника, украинские власти получили обещание предоставить системы ПВО и от Франции. Он отметил, что руководство страны долго не хотело обсуждать поставки, а теперь обещает передать восемь комплексов NASAMS. Украина ведет переговоры и с другими партнерами. В качестве примера Арестович привел обсуждение поставок немецких  IRIS-T.

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«За эти двое суток устал коллекционировать», — подчеркнул он.

Советник президента обратил внимание на новость о том, что Украина подписала соглашение с НАТО о полной перестройке своей военной промышленности. Эту работу проведут в течение 10 лет.

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