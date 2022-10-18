Арестович заявил, что Россия нашла «ключик» к ПВО Украины | 360°

Спецоперация 18 октября 2022, 03:16 Арестович заявил, что Россия нашла «ключик» к ПВО Украины Советник главы офиса Зеленского Арестович: Россия нашла ключик к ПВО Украины Пресс-служба Минобороны России

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Россия продолжит «кошмарить» Украину еще два-три месяца, используя дроны, поскольку нашла брешь в ПВО, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в ролике на YouTube. Его слова привело РИА «Новости».

«Они нашли ключик к нашей ПВО, и этот ключик заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас, борясь с дронами, которых 2,4 тысячи штук зафрахтовали», — пояснил Арестович.

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Утром 17 октября во всех населенных пунктах Украины была объявлена воздушная тревога. ВС РФ уже неделю наносят удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре.

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Таким был ответ на теракт на Крымском мосту, который, как считают в Кремле, организовали украинские спецслужбы. Президент России Владимир Путин заявил, что оставлять без ответа такие действия Киева невозможно.

Ранее военный эксперт Алексей Борзенко заявил, что ПВО Украины не может противостоять дронам «Герань-2». Это быстрые и маневрененные аппараты, которые сложно обнаружить.