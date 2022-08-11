Арестович сдаст Украину, если станет президентом

Советник текущего главы Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что он решил поучаствовать в следующих президентских выборах. В эксклюзивном комментарии для Telegram-канала «360» политолог Армен Гаспарян выразил сожаление, что у подобных медийных персон действительно высокий рейтинг. Однако такой вариант развития событий может принести пользу Украине.

Далее — его прямая речь.

Дурак этот мелет ахинею, абсолютно не задумываясь над словами, которые он произносит. Над значением этих слов. К сожалению, человечество любит подобного рода ублюдков.

У нас были Кашпировский, который с Чумаком банки заряжал через телевизор. У нас есть певицы, которые поют только под фонограмму.

Когда они открывают рот, то становится страшно. Но их тем не менее любят, они почему-то считаются звездами

Арестович — идеальный преемник Зеленского

В той же плоскости лежит и Арестович. Конечно, ему надо заявлять о президентских амбициях. Больше того — я даже его поддерживаю! Я считаю, что именно такой олигофрен должен будет подписать акт утилизации Украины как государства. Это будет совершенного логичным завершением круга истории.

Если Украину короновали на арене цирка, то, конечно, именно Люська Арестович своим потоком сознания должен будет окончательно похоронить хутор. Поэтому — в добрый час! Чем быстрее, тем лучше.

Источник фото: РИА «Новости»

Зеленский обижаться не будет. Давно не является секретом, что ему подыскивают замену достаточно активно. Это может быть вообще абсолютно любой человек, который будет выполнять указания.

Проблема в том, что Зеленский много чего Западу обещал, а ничего толком и не сделал

Терпение Запада рано или поздно иссякнет. Я допускаю вполне, что это дополнительная прокачка — кто как на это прореагирует.

Как лицемер лицемеру

Гаспарян подчеркнул, что Арестович рассказал о своих планах именно в интервью украинскому «изделию номер два» Гордону. Он паскудник, который любил до потери сексуальной ориентации любую власть на Украине, а потом ее проклинал.

У человека удивительная степень сгинаемости позвоночника. Конечно, в интервью именно этому человеку Арестович должен был рассказать о своих амбициях. Это абсолютно очевидно.