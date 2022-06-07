Арестович рассказал, сколько РСЗО нужно Украине
Советник президента Арестович назвал необходимое Украине число РСЗО
Украинским войскам необходимо получить как минимум 60 реактивных систем залпового огня, чтобы иметь шансы остановить российские вооруженные силы. Об этом Guardian сообщил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.
«Если у нас будет 60 таких систем, то российские войска потеряют возможность передвигаться куда-либо», — заявил он.
По словам Арестовича, сейчас западные страны поставляют Украине слишком мало РСЗО.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее заявлял, что в случае поставок Украине реактивных систем залпового огня, Россия оставит за собой право нанесения ударов по ключевым центрам принятия решений.
О передаче Украине реактивных систем М270 заявила и Великобритания, согласовав решение с намерением США отправить на Украину РСЗО HIMARS.