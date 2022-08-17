Арестович раскритиковал украинцев за русофобию. Он следует принципу «разделяй и властвуй»

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что считает глупостью и слабостью ненависть некоторых украинцев к россиянам. Это отношение будет стоить Украине потерянных жизней. По мнению украинского политика, высказывание Арестовича нацелено на раскол общества. В случае освобождения Киева его ждет скамья подсудимых.

Советник главы офиса президента Украины Арестович назвал слабостью и глупостью русофобию некоторых украинцев. Он заявил, что «десятки и сотни тысяч колеблющихся» могли бы встать на сторону Украины».

«Вы слабые. Пыжиться можно сколько угодно, но вы — слабые. Вы, которые хотят сбежать от хороших русских и плохих белорусов. Слабые выбирают самые простые решения. А под давлением — и самые глупые», — написал Арестович в своем Telegram-канале.

Арестович отметил, что умный ищет союзников, а дурак отталкивает друзей. По его словам, слабость украинцев будет стоить им тысячи потерянных жизней близких и родных.

«Для того чтобы компенсировать свою слабость, вы занимаетесь неуемным восхвалением себя в соцсетях», — добавил Арестович.

Что ждет Арестовича

По мнению украинского политика Владимира Олейника, власти Украины могут призвать Алексея Арестовича к ответу за его слова о слабости украинцев. Он напомнил «360», что президент страны Владимир Зеленский не разделяет русских на хороших и плохих. Он призывал перестать выдавать визы всем россиянам, а тех, кто относится к либеральной оппозиции и уехал за пределы страны, вернуть назад в Россию. Олейник также отметил, что националисты тоже дискриминируют россиян.

По мнению специалиста, высказывание Арестовича нацелено на раскол в обществе. Советник главы офиса президента Украины воспользовался старым принципом «разделяй и властвуй».

«Сегодня на Украине чистая русофобия. А от Зеленского идет нацизм — он запрещает все русское и все, что связано с Россией. С 1 сентября ввели запрет на преподавание русского языка и русской литературы. В качестве альтернативы дается английский или польский», — рассказал Олейник.

При этом сами украинцы могут никак не отреагировать на заявление Арестовича. По мнению Олейника, они сейчас пытаются понять, как пережить холода и зиму.

«Если уже мэры призывают, и Виталий Кличко в том числе, запасаться теплыми вещами на зиму, вот такие высказывания Арестовича или Зеленского никого уже не волнуют. Люди резко начали искать другие источники информации, потому что наелись уже высказываниями Арестовича. Он сам говорил, что идея Украины — врать себе и другим«, — рассказал Олейник.

По мнению Олейника. высказывания Арестовича непоследовательные. Он напомнил, как тот в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что решил поучаствовать в следующих выборах президента страны, поскольку у него высокий рейтинг. По мнению Олейника, Арестович питает пустые надежды.

«Выборы президента на Украине невозможны по конституции, пока введено военное положение. Они не могут победить Россию, поэтому не снимут его. А если Россия достигнет своих целей в специальной военной операции, то какое там место для Арестовича?» — рассказал Олейник.

По мнению политика, Арестовича может ждать только скамья подсудимых в случае освобождения Киева.