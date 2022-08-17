Арестович раскритиковал украинцев из-за ненависти к россиянам

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что считает глупостью и слабостью ненависть некоторых украинцев ко всем россиянам. По его мнению, «десятки и сотни тысяч колеблющихся» могли бы встать на сторону Украины.

«Вы слабые. Пыжиться можно сколько угодно, но вы — слабые. Вы, которые хотят сбежать от хороших русских и плохих белорусов», — написал Арестович в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что слабые выбирают наиболее простые решения, а «под давлением — и самые глупые».

Он считает, что за «слабость и глупость» граждан Украины заплатят их близкие «тысячами жизней». По его словам, умный человек ищет союзников, а дурак отталкивает друзей.

«Вы не устояли перед соблазном оправдать свою слабость, глупость. Ах, мы страдаем. Значит, нам теперь можно — не думать. Достаточно ненавидеть и мазать всех — одним миром», — резюмировал советник Зеленского.

Тем временем офис президента Украины пообещал уничтожить Крымский мост. Советник украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что эта транспортная переправа имеет большое значение для снабжения российских войск на полуострове.