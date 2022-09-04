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04 сентября 2022, 20:18

Арестович признался во лжи о положении ВСУ

Советник офиса президента Украины Арестович лгал о ситуации с украинскими войсками

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Рассказы про «успехи» украинских войск во время специальной военной операции оказались ложью. Долгое время о них рассказывал советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

В обмане Арестович признался сам, сообщило РИА «Новости». Реальное положение дел у бойцов ВСУ на передовой было плачевным.

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«Нам было очень-очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо», — сказал он.

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Минобороны России сообщило, что за минувшие сутки российские войска пресекли все попытки украинских боевиков закрепиться на участках николаево-криворожского направления.

По данным ведомства, ВСУ потеряли 11 танков, 17 машин пехоты, 15 бронированных машин и один штурмовик Су-25.

Кроме того, ликвидированы более 150 военных. Артиллерия и авиация за сутки поразили подразделения, живую силу и военную технику ВСУ в более чем 189 районах проведения специальной военной операции.

Россия

Украина

Специальная военная операция РФ на Украине

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