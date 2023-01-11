Спецоперация 11 января 2023, 02:41 Арестович подтвердил бегство украинских солдат под Соледаром Глава офиса Зеленского: есть подразделения ВСУ, которые бегут под Соледаром РИА «Новости»

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что под Соледаром были подразделения, которые спасались бегством после столкновения с российскими военными. Его слова прозвучали в видео, опубликованном на YouTube.

«Есть подразделения, которые бегут у нас под Соледаром, бежали и бегут… Когда рота убегает с направления, их соседям, как правило, становится очень грустно, а туда забегает противник», — отметил он.

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Вечером 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что вся территория Соледара находится под контролем российских военных. «Вагнеровцы» устроили для украинцев котел, взяв их в кольцо. По данным СМИ, бойцам ВСУ предложили сдаться. Пригожин пообещал в скором времени предоставить информацию о пленных.

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Взятие Соледара играет большую роль для российских военных. С его помощью удастся отрезать путь снабжения между Артемовском и Северском. Кроме того, «вагнеровцы» освободили соляные шахты Соледара, где раньше украинцы хранили оружие.