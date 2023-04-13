13 апреля 2023, 07:44
Арестович объяснил, что мешает украинскому контрнаступлению
Политик Арестович: Украина подготовилась к контрнаступлению, но мешает погода
Украинская армия почти полностью готова к наступательной операции, однако ей мешает погода. Об этом заявил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович, его слова привело РИА «Новости».
«Препятствием для контрнаступления сейчас являются бесконечные дожди, а не какие-то там сливы, апельсины или груши. Для танков необходим сухой грунт, это как минимум две-три недели полностью солнечной погоды, но прогнозы дают сообщения о дождике», — сказал он.
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По мнению Арестовича, готовность ВСУ в операции составляет примерно 90%.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что командование ВСУ примет решение о начале контрнаступления в самый последний момент. Он подчеркнул, что запланированы несколько сценариев развития атаки.
Западные военные аналитики предположили, что самым вероятным направлением удара ВСУ является форсирование Днепра и продвижением вглубь Херсонской области до границы с Крымом.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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