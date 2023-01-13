Спецоперация 13 января 2023, 11:13 Арестович назвал возможное отступление ВСУ из Соледара «плановым решением» Советник Зеленского Арестович заявил о возможной сдаче Соледара

Читать 360tv в

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что если ВСУ оставит Соледар, то это не будет бегством. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на советника Зеленского Алексея Арестовича.

По словам Арестовича, украинские войска не намерены оставлять Соледар, а командование контролирует ситуацию.

Реклама

«Мы принимаем решение, как лучше поступить в соответствии с общим оборонным планом на этом направлении в данном случае. Поэтому, если мы оставим Соледар, это не будет бегство или окружение, это будет плановое решение командования», — заявил советник Зеленского.

Реклама

Ранее в Белом доме также начали подготовку почвы для общественного мнения. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации президента США Джон Кирби заявил, что взятие Российскими войсками Соледара и Артемовска не будет иметь никакого значения.

Между тем житель Соледара сообщил, что украинские военнослужащие вывезли личные вещи покинувших город граждан, вплоть до туалетной бумаги.