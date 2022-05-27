Арестович допустил, что ВСУ потеряли контроль над Лиманом в Донецкой области

По предварительной информации, Вооруженные силы Украины отступили из города Лиман в Донецкой области. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

«По непроверенным данным, мы потеряли город Лиман. Это еще нужно проверить», — сказал он. Его процитировал РБК.

Он отметил, что у российской армии повысился уровень оперативного управления и умений.

Лиман (бывший Красный Лиман) находится в Краматорском районе примерно в 20 километрах от Славянска. Накануне Telegram-канал Kotsnews опубликовал видео и завил, что на нем запечатлены идущие по Лиману российские военные.

Глава ДНР Денис Пушилин 24 мая сообщил, что силы Народной милиции с вместе с российскими подразделениями начали штурм Лимана. По утверждению Пушилина, российские военные контролировали половину города. Тогда же власти Донецкой Народной Республики заявили о взятии города Светлодарск в Донецкой области, который ранее находился под контролем Украины.