Аптечную сеть расширили в Запорожской области | 360°

04 ноября 2022, 06:00
Аптечную сеть расширили в Запорожской области
В департаменте здравоохранения Запорожской области заявили о расширении сети аптек
Более двухсот аптек заработало в Запорожской области. Благодаря расширению сети удалось снизить стоимость лекарств на 25%, заявил глава департамента здравоохранения региона Виктор Кучковой. Его слова привело РИА «Новости».
Увеличение числа аптек было главной задачей департамента, отметил чиновник. В настоящий момент открыто 228 аптек, из них 86 — государственные. Жители Запорожской области могут приобрести все жизненно важные лекарства, в наличии почти три тысячи наименований медикаментов. В аптеках также есть детское питание и молочные смеси, добавил Кучковой.
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