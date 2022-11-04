Аптечную сеть расширили в Запорожской области | 360°

Спецоперация 04 ноября 2022, 06:00 Аптечную сеть расширили в Запорожской области В департаменте здравоохранения Запорожской области заявили о расширении сети аптек РИА "Новости"

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Более двухсот аптек заработало в Запорожской области. Благодаря расширению сети удалось снизить стоимость лекарств на 25%, заявил глава департамента здравоохранения региона Виктор Кучковой. Его слова привело РИА «Новости».

Увеличение числа аптек было главной задачей департамента, отметил чиновник. В настоящий момент открыто 228 аптек, из них 86 — государственные. Жители Запорожской области могут приобрести все жизненно важные лекарства, в наличии почти три тысячи наименований медикаментов. В аптеках также есть детское питание и молочные смеси, добавил Кучковой.

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