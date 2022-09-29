Россия напомнила о готовности защищать Крым и освобожденные территории | 360°

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Россия напомнила о готовности защищать Крым и освобожденные территории

Посол Антонов: Россия готова защищать Крым и освобожденные территории

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Россия готова защищать Крым и те территории, которые могут включить состав региона по итогам референдумов. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов в своей статье для издания The National Interest.

«Некоторые американские политики заблуждаются, если считают, что наша готовность защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав России на основе свободного народного волеизъявления», — отметил посол.

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Он подчеркнул, что Россия никому не угрожает. Вместе с тем Антонов напомнил слова президента России Владимира Путина о готовности защищать государственный суверенитет и территориальную целостность страны всеми доступными средствами.

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«Что в данных тезисах агрессивного? Что неприемлемого? Разве США не поступят так же в случае экзистенциональной угрозы для своего существования?» — задался вопросом дипломат.

Ранее жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей высказали желание воссоединиться с Россией. Голосование о вхождении регионов в состав страны проходило с 23 по 27 сентября.

Крым

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Специальная военная операция РФ на Украине

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