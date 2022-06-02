Антироссийской пропаганде на Украине сильно больше восьми лет

Власти Украины долго и активно развивают антироссийскую пропаганду. Военкор, поэт и публицист Анна Долгарева уже восемь лет сталкивается с ней лицом к лицу, не переставая при этом освещать ситуацию в Донбассе. В интервью «360» она рассказала о самых вопиющих случаях антироссийской пропаганды.

Далее — ее прямая речь.

Вообще украинские власти вели борьбу с инакомыслием еще до 2014 года. Местные учебники давно продвигали мысль, что Россия — враг, что Украина все это время претерпевает ужасы и страдает.

До и после 2014 года

Доходило до того, что Богдан Хмельницкий — предатель украинского народа. По мнению авторов таких учебников, этот исторический персонаж «сдал» страну России. Все это было все еще до 2014 года. После этого года антироссийская пропаганда начала усиливаться.

Мы помним, что когда обстреляли Луганскую администрацию, Украина подала это как взрыв кондиционера.

С тех пор шло расчеловечивание. Самый яркий пример — это Одесса. «Колорады, которых не жалко». Так тогда назвала украинская пропаганда сторонников России.

И вот взрыв кондиционера, и «орки», сами себя обстреливающие… Конечно, украинские власти понимают абсурдность своих заявлений.

Жизнь в угасании

До начала спецоперации России в Донбассе население региона жило в страхе. Я говорю не как политолог, а как журналист. В последний год я наблюдала за этими поселками, по которым постоянно летят боеприпасы. Трудовые поселки, пригороды Донецка, Александровка… Туда постоянно летели снаряды. Все эти годы там жили люди с постоянным страхом. С ощущением, что просто завтра их может не быть. Я не знаю, что страшнее: боевые столкновения или вот такое «мирное существование». На самом деле это просто медленное угасание.

Я приезжаю в эту Александровку, общаюсь с людьми. Мне называют количество раненых за последний месяц. Я шла, а местная жительница спешила на автобус, чтобы уехать на работу. Я слышала смех украинского военнослужащего, которого там контузило.

Источник фото: РИА «Новости»

И, с одной стороны, люди к этому привыкли. Это само по себе ужасно, потому что обстрелы идут постоянно. И вот люди привыкают, а это означает постоянное существование в измененном сознании. В норме невозможно привыкнуть к тому, чтобы боевые столкновения стали обыденностью. Такое измененное состояние сознания проблемно и неестественно для человека. Это всегда сломанная психика.

Результатом такой жизни результатом этого стала огромная смертность от инфарктов и инсультов. Люди просто умирали пачками, а их не считали даже жертвами войны. И вот если бы не началась спецоперация, такая жизнь стала бы медленной смертью для тысяч людей. Такое существование продолжалось бы. И непонятно, сколько бы оно продлилось.

Будущее русско-украинских отношений

Я думаю, что ужас в Донбассе закончится, когда Россия окончательно продвинется к границам республик и Украины. Тогда вражеские власти поймут, что дальше, в общем-то убивать своих солдат и вести борьбу с «орками» бесполезно.

Хотелось бы, конечно, верить, что какое-нибудь украинское руководство пойдет на прекращение кровопролития. С другой стороны, уровень качества антироссийской пропаганды сейчас достиг невероятных масштабов.

Недавно Захар Прилепин написал, что мы должны сохранить как можно больше людей, но при этом уничтожить государство. Это очень страшная фраза. Мне очень страшно поместить ее в голове. Я вот все хожу с этой фразой и думаю ее. Но я, честно говоря, не вижу, как после всего того, что произошло, украинская власть может пойти на настоящий мир.

Я сейчас смотрю на народ Украины как на какой-то совсем не братский. С одной стороны, с Чечней все было намного все сложнее. Потому что народ кавказской республики для нас уж точно был не братский. А сейчас он сражается на нашей стороне.

С другой стороны, человеку свойственно все забывать. Проходит поколение, и при грамотной пропагандистской идеологической накачке все меняется. Я думаю, что при условии нашего контроля над Украиной, конечно, все это быстро забудется. Если же контроль над Украиной будет принадлежать Западу или местным националистам, то этот конфликт затянется очень надолго.

Источник фото: РИА «Новости»

Творчество как источник воодушевления

Некоторые жители Донбасса находят утешение в творчестве. Приведу пример моей подруги, которая живет в Донецке, рядом со строительным рынком. И буквально на днях снаряды прилетели рядом с ее домом. То есть она вот сидит с дочкой и собаками в подвале, а потом побежала за котами наверх. И она все это рассказывает в прямом эфире. А вечером она пишет, что смотрела мое поэтическое выступление. И я понимаю, что поэзия — отдушина для этих людей. Своего рода возможность перезагрузиться.

Источник фото: РИА «Новости»

Я много выступала перед солдатами. Одно из выступлений было как раз за пару недель до начала спецоперации командир 16 батальона «Питер» в ЛНР сказал, что им нужен концерт. Он сообщил, что его военнослужащие устали, их нужно воодушевить. Я поехала к передовым позициям читать свои стихи, подарила им книжки — издательство пошло навстречу. Меня там и тогда, и до сих пор радостно встречают. Хотя я туда уже приезжаю, понятное дело, как журналист. Потому что там сейчас совсем не до поэзии.

И все равно: когда я приезжаю на позиции союзных войск, у меня спрашивают, будут ли стихи. И это при том, что рядом идут прилеты от украинских «Градов».