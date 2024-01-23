23 января 2024, 05:29
Антидроновые мини-ракеты поставят в зону СВО после скорого завершения испытаний
В России заканчивают испытывать антидроновые ракеты, которые в скором времени должны отправить на вооружение зенитных ракетных комплексов (ЗРК) в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
В материале сказано, что ракеты заточены под уничтожение малых беспилотников, FPV-дронов и квадрокоптеров, которые часто используют на передовой в качестве разведки и атак.
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По словам источника, мини-ракеты будут применять в составе модернизированных зенитных ракетных комплексов «Панцирь-СМ», которые поступают в зону СВО с 2023 года.
Ранее издание Polityka сообщило, что российские средства радиоэлектронной борьбы блокируют высокотехнологичное оружие Запада. Они сбивают GPS и технику, которой управляют с помощью спутниковой системы навигации. В итоге ВСУ оказываются «в эпохе мушкетов и шпаг».
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Специальная военная операция РФ на Украине
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