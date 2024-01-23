Спецоперация 23 января 2024, 05:29 Антидроновые мини-ракеты поставят в зону СВО после скорого завершения испытаний РИА «Новости»

Читать 360tv в

В России заканчивают испытывать антидроновые ракеты, которые в скором времени должны отправить на вооружение зенитных ракетных комплексов (ЗРК) в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

В материале сказано, что ракеты заточены под уничтожение малых беспилотников, FPV-дронов и квадрокоптеров, которые часто используют на передовой в качестве разведки и атак.

Реклама

По словам источника, мини-ракеты будут применять в составе модернизированных зенитных ракетных комплексов «Панцирь-СМ», которые поступают в зону СВО с 2023 года.

Ранее издание Polityka сообщило, что российские средства радиоэлектронной борьбы блокируют высокотехнологичное оружие Запада. Они сбивают GPS и технику, которой управляют с помощью спутниковой системы навигации. В итоге ВСУ оказываются «в эпохе мушкетов и шпаг».