Спецоперация 12 февраля 2023, 19:31 Ансамбль песни и пляски ЦВО выступил перед солдатами в зоне спецоперации Минобороны России: в зоне СВО выступили артисты ансамбля песни и пляски ЦВО

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Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа выступили для военнослужащих в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

Концерт состоялся в полевом лагере. Выступающие исполнили композиции советских и российских исполнителей. Солдаты многие песни спели вместе с артистами.

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«Парни тепло встретили музыкантов, награждали их овациями и подпевали знакомые песни», — рассказали в ведомстве.

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Это не первый концерт ансамбля в зоне спецоперации. Артисты регулярно выступают не только перед солдатами, но и перед жителями освобожденных регионов.

Ранее своим выступлением бойцов порадовал краснознаменский клуб «Катюша». Музыканты выступили в Херсонской области 9 февраля. Они проведут в зоне СВО неделю, выступая по разным воинским частям. Главная цель поездки — поддержать наших ребят, ответил руководитель коллектива Константин Солдатов.