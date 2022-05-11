Английский военный учебник нашли на базе «Азова» в Мариуполе

Британский учебник «Английский для военных» от издательства Macmillan обнаружили на одной из баз националистического формирования «Азов»* в Мариуполе. Об этом написало РИА «Новости».

В книге описаны внутренняя структура блока НАТО, его история, этапы расширения, правила и традиции. Также объясняется, как определить погоны, шевроны и нашивки военнослужащих альянса.

Учебник помогает освоить распознавание стандартных топографических символов, используемых в НАТО, распознавать по карте разные виды укреплений и воинских подразделений.

Примечательно, что на одной из брошюр учебника британский офицер Второй мировой войны Эрвин Роммель стоит в одном ряду с Джорджем Вашингтоном, Александром Суворовым и адмиралом Горацио Нельсоном.

Подобный инцидент произошел недавно и в другом регионе страны. В одной из школ Харьковской области обнаружили учебник с пропагандой идей нацизма.

*«Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.