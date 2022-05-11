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    11 мая 2022, 08:33

    Английский военный учебник нашли на базе «Азова» в Мариуполе

    На базе «Азова»* в Мариуполе обнаружили английский военный учебник

    Максим Зинкин

    Британский учебник «Английский для военных» от издательства Macmillan обнаружили на одной из баз националистического формирования «Азов»* в Мариуполе. Об этом написало РИА «Новости».

    В книге описаны внутренняя структура блока НАТО, его история, этапы расширения, правила и традиции. Также объясняется, как определить погоны, шевроны и нашивки военнослужащих альянса.

    Учебник помогает освоить распознавание стандартных топографических символов, используемых в НАТО, распознавать по карте разные виды укреплений и воинских подразделений.

    Примечательно, что на одной из брошюр учебника британский офицер Второй мировой войны Эрвин Роммель стоит в одном ряду с Джорджем Вашингтоном, Александром Суворовым и адмиралом Горацио Нельсоном.

    Подобный инцидент произошел недавно и в другом регионе страны. В одной из школ Харьковской области обнаружили учебник с пропагандой идей нацизма.

    *«Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.