Госслужащих Украины обяжут говорить по-английски. Министерство культуры и информационной политики страны представит законопроект об особом статусе языка, объявило информагентство «Украинские национальные новости». Об этом сообщило РИА «Новости».

Английский официально сделают языком международного общения, обяжут чиновников, правоохранителей и других госслужащих говорить на нем, использовать в отдельных публичных сферах общественной жизни.

Минкультуры Украины разработает поправки в законы об образовании, государственной службе и другие нормативно-правовые акты, а межведомственная рабочая группа определит, какие стандарты и в какие сферы нужно внедрить.

«Украина остается обособленной от ЕС и другого мира в значительной степени языковым барьером. Трансформация статуса английского языка на Украине является шагом, который должен решить эту проблему», — объявил журналистам первый заместитель министра культуры Ростислав Карандаев.

Русский язык наоборот запретили. В киевских школах отменили занятия, даже в качестве факультатива. Его убрали из программы на 2022/2023 учебный год.