facebook_pixel
    12 августа 2022, 15:05

    Английский язык получит на Украине специальный статус

    Минкультуры Украины даст английскому языку специальный статус

    Екатерина Виславская

    Госслужащих Украины обяжут говорить по-английски. Министерство культуры и информационной политики страны представит законопроект об особом статусе языка, объявило информагентство «Украинские национальные новости». Об этом сообщило РИА «Новости».

    Английский язык получит на Украине специальный статус

    Английский официально сделают языком международного общения, обяжут чиновников, правоохранителей и других госслужащих говорить на нем, использовать в отдельных публичных сферах общественной жизни.

    Минкультуры Украины разработает поправки в законы об образовании, государственной службе и другие нормативно-правовые акты, а межведомственная рабочая группа определит, какие стандарты и в какие сферы нужно внедрить.

    «Украина остается обособленной от ЕС и другого мира в значительной степени языковым барьером. Трансформация статуса английского языка на Украине является шагом, который должен решить эту проблему», — объявил журналистам первый заместитель министра культуры Ростислав Карандаев.

    Русский язык наоборот запретили. В киевских школах отменили занятия, даже в качестве факультатива. Его убрали из программы на 2022/2023 учебный год.