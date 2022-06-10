«Ангелы света». Супружеская пара взялась за спасение жизней военных ДНР
Военный медик ДНР Алена рассказала о работе на фронте Донбасса
Военный медик Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Алена рассказала «360», почему не испугалась служить в боевых точках. Помогать людям она начала врачом скорой помощи.
«Семейное дело» девушка открыла вместе с мужем, когда бригады скорых перестали выезжать из-за обстрелов.
«Когда сформировалась бригада в медицинскую роту, <…> перешла сюда и осталась», — рассказала она.
По словам девушки, каждый день эвакуация раненых с поля боя проходит по-разному. Максимальное количество вывезенных солдат — 50 человек в день.
«С поля боя эвакуируем по-разному. У нас были максимальные случаи, что 50 человек в день. Разные ситуации — когда травмы или раны», — отметила Алена.
Главными задачами медицинского отряда, пояснила она, являются вывоз раненых с места обстрела и перевозка к квалифицированным врачам, который окажут необходимую помощь.
«Наша задача — чтобы человек дожил до квалифицированной помощи. Кстати, общаюсь с теми, кого мы спасли», — добавила девушка.
С нежностью Алена рассказала о своем супруге, который является ее неизменным спутником в выездах на поле поля.
«Он мой тормоз там, а то я точно попаду. Не знаю, сколько раз уже были под обстрелом, — не сосчитать. Иногда тут безопаснее, чем в городе», — заметила она.
Алена призналась, что мечтает об отпуске — чтобы можно было выключить телефон и провести время с ребенком.
«Сейчас у дочки самый такой возраст интересный. Даже не вижу вечерами ее», — сказала девушка.
Муж Алены рассказал, как однажды они попали под обстрел, когда ехали на собственном автомобиле.
«Украинцы выстрелили из „Градов“, там повыбивало стекла. Обратно едем — провода висят. Постоянно расходимся со смертью», — сообщил мужчина.