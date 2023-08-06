Спецоперация 06 августа 2023, 13:05 Ангары с авиатехникой ВСУ уничтожили на аэродроме Запорожья Минобороны: ВС России уничтожили на аэродроме в Запорожье ангары с украинской техникой Википедия

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Российские силы нанесли удар по ангарам с авиационной техникой армии Украины на аэродроме в городе Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны.

«В районе Запорожья уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 9-го армейского корпуса ВСУ», — также указали в ведомстве.

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На Запорожском направлении российские авиация и артиллерия отразили две атаки ВСУ в районе населенного пункта Работино и уничтожили до 80 украинских солдат, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.

В Минобороны указали, что ВС России также поразили украинские подразделения в районах населенных пунктов Новопокровка, Работино и Новоандреевка.

Российские силы минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием по авиационным базам украинских боевиков в районах Дубно Ровенской области и Старконстантинов Хмельницкой области.