Важное 20 января 2023, 14:15 Ангар с техникой ВСУ уничтожили в Запорожской области Минобороны: российские силы уничтожили ангар с украинской техникой в Запорожской области РИА «Новости»

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Вооруженные силы России разгромили ангар с украинской военной техникой в Запорожской области. Также они уничтожили в этом регионе радиолокационную станцию (РЛС) американского производства. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Каменское Запорожской области уничтожен ангар с вооружением и военной техникой ВСУ», — уточнили в ведомстве.

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Российские военные уничтожили РЛС в районе населенного пункта Малая Токмачка. По данным ведомства, за сутки в результате боев были убиты или ранены до 90 бойцов ВСУ.

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Член совета военно-гражданской администрации региона, глава движения. «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска начали наступать в районе населенного пункта Орехово в Запорожской области. Позже стало известно, что ВС России освободили населенный пункт Лобковское на Запорожском направлении.