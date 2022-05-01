Ангар с оружием и взлетную полосу аэродрома Одессы уничтожили ракеты «Оникс»

Высокоточные ракеты «Оникс» уничтожили расположенный на военном аэродроме Одессы ангар с оружием и боеприпасами, присланными на Украину США и европейскими странами. Нанесенный удар разрушил взлетно-посадочную полосу. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Он добавил, что минувшей ночью авиация Воздушно-космических войск России уничтожила два украинских зенитно-ракетных комплекса С-300 около Запорожья и Артемовска. Также авиаудары поразили два склада боеприпасов и оружия и 15 опорных пунктов и мест сосредоточения украинских войск.

«В результате ударов уничтожены до 140 человек личного состава и 19 единиц бронетехники ВСУ», — заявил Конашенков.

Три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Харьковской области поразили высокоточные ракеты воздушного базирования. Кроме того, они уничтожили группировки украинских войск в четырех районах.

Российские силы ПВО сбили два украинских бомбардировщика Су-24м и два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в Харьковской области, в Запорожье они перехватили две баллистические ракеты «Точка-У», выпущенные по городу Токмак, а также поразили 12 беспилотников.

Ракетные войска и артиллерия за сутки обстреляли 786 районов сосредоточения армии ВСУ, 24 пункта управления и три склада боеприпасов. Уничтожены до 200 человек, батарея реактивных систем залпового огня и до 20 единиц техники.