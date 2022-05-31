Аналитик Живов заявил, что смена позиции США говорит о слабости Украины

Соединенные Штаты довольно стремительно изменили свою позицию по отношению к Украине. Политолог Алексей Живов заявил, что подобный подход свидетельствует о слабости Киева. Об этом сообщило РИА ФАН.

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что урегулировать конфликт на Украине можно путем мирных переговоров. При этом ранее Вашингтон придерживался иной позиции и рассчитывал на нанесение России военного поражения. Алексей Живов подчеркнул, что подобные изменения говорят о невозможности Киева противостоять России.

«Причин много: надвигающийся экономический кризис мирового масштаба, истощение Вооруженных сил Украины, и политический конфликт между Владимиром Зеленским и его окружением, который грозит полностью обрушить хрупкую украинскую государственность», — пояснил эксперт.