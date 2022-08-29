Аналитик высказался о ликвидации квалифицированных летчиков украинских ВВС

Аналитик Андрей Красноперов обсудил с РИА ФАН сообщение о том, что ВКС РФ и российские ПВО нейтрализовали квалифицированный летный состав Военно-воздушных сил Украины.

По данным информагентства, сейчас оборонное ведомство США набирает для ВВС ВСУ афганских летчиков, которые сбежали в Соединенные Штаты год назад.

Красноперов выразил уверенность, что афганским пилотам не хватит опыта для противодействия российским летчикам.

«Я скажу так, что попадаются ребята, которые могут летать нормально, но в основной своей массе качество их навыков страдает. В свое время я был летчиком-инструктором, и у нас коллеги летали в Ирак, обучали. Сам процесс обучения довольно сложный, поскольку языковой барьер: понимали общие азы, но не сказать, что становились асами. Против наших у них шансов никаких», — подчеркнул Красноперов.