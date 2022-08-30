Аналитик усомнился, что тренировочная миссия ЕС поможет украинским солдатам

Аналитик Василий Дандыкин обсудил с РИА ФАН планы Евросоюза организовать работу тренировочной миссии по подготовке украинских военнослужащих к концу этого года.

По словам эксперта, реализация подготовки Западом украинских военных не изменит хода спецоперации России.

«Им все равно ничто уже не поможет, все задачи в рамках СВО поставлены и будут выполнены, мы уже не можем сдать назад», — сказал Дандыкин.

Он допустил, что министры обороны европейских стран могут провести встречу, на которой обозначат лишь намерения помочь Украине в противостоянии Вооруженным силам России.

«Складывается впечатление, что все организуется лишь для политического пиара, при котором Европа лишь демонстрирует поддержку Зеленского и его сподвижников. Но на деле это пустые разговоры», — добавил собеседник информагентства.