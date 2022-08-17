Аналитик объяснил слова главкома ВСУ о положении украинской армии

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин обсудил с РИА ФАН слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что позиции украинской армии ежедневно подвергаются массированным обстрелам со стороны ВС РФ.

Кошкин объяснил, что заявление Залужного нужно рассматривать с нескольких сторон. Первый момент, отмеченный аналитиком, заключается в том, что у Залужного серьезный конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским, который хочет списать на Залужного все просчеты ВСУ.

«Последний начинает защищаться, и уже не первый раз он рассказывал всю правду о ситуации на фронтах. Во-вторых, наше продвижение, конечно же, надо как-то оправдывать, и такие заявления — оправдание. Мы работаем на результат: где надо выковыривать — выковыриваем; где не надо, мы чрезмерно не применяем усилия, тем более артиллерии или РСЗО», — добавил собеседник информагентства.