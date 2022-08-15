Аналитик назвал условия для окончательного дефолта на Украине

Украина не имела финансовой возможности обеспечивать свою экономику еще до начала специальной операции. Но с новым кризисом угроза дефолта стала реальной. Об этом «360» заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических протестов Данила Гуреев, комментируя заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о потере Украиной финансовой самостоятельности.

Эксперт напомнил, что правительство Украины обеспечивало экономику за счет большого количества кредитов, погасить которые в новых условиях страна не сможет. На плаву сейчас ее поддерживают только новые финансовые вливания со стороны стран Запада. Но рано или поздно они закончатся.

«Идет огромное количество денег из США, которые особо не контролируются американской стороной из-за коррупции. Но, как мы видим, западное попечительство с каждым днем становится все меньше и меньше», — подчеркнул Гуреев.

Аналитик отметил, что сейчас большое количество трудоспособного населения уехало с Украины или переквалифицировалось в военных, которым тоже надо платить. Большая часть производств гражданского сектора закрылась, а военно-промышленные объекты пострадали от высокоточных ударов российских военных. В этих условиях экономика Украины полностью зависит от поступления денег со стороны Запада. Если они остановятся, то в стране начнется дефолт.

«Если вы перерезать этот финансовый трубопровод, то Украинское государство умрет по щелчку пальцев», — подчеркнул Гуреев.

Он не исключил, что поступающие сейчас деньги власти Украины отдавать не планируют и рассматривают в качестве благотворительности. Комментируя заявление спикера Госдумы Володина, аналитик не исключил, что позиция политика заключается в том, что украинской экономики больше не существует, именно поэтому она полностью находится в подчинении стран Запада.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Украину страной-банкротом. Он напомнил, что налоги обеспечивают только 40% бюджета страны, из которого половина уходит на военные нужды. При этом ежемесячный дефицит составляет пять миллиардов долларов. Без помощи Евросоюза и США власти Украины не могут обеспечивать свои обязательства перед жителями. Такая позиция полностью лишила страну финансовой самостоятельности.