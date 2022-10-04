Аналитик назвал диверсией ЧП с гендиректором Запорожской АЭС | 360°

Эксклюзив 04 октября 2022, 11:46 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Аналитик назвал диверсией ЧП с гендиректором Запорожской АЭС Аналитик Гуреев призвал проверить руководителей ведомств после ЧП с гендиректором ЗАЭС РИА «Новости»

Читать 360tv в

То, что генеральный директор Запорожской АЭС оказался виновен в продолжительном саботаже, многое объясняет. Надо срочно проверить других руководителей на освобожденных территориях. Об этом «360» рассказал аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев.

«Мы говорим о диверсии. Диверсии, которая совершалась на территории предприятия. Совершалась не просто каким-то рядовым сотрудником, а буквально главой этого самого предприятия. <…> Теперь мы можем понять, почему все так криво и плохо происходило с прилетом МАГАТЭ <…> Это откровенный саботаж Игоря Мурашова. И то, что этот человек выдворен с территории Российской Федерации и уже никакого отношения к Запорожской атомной электростанции не имеет, — это в определенной степени победа», — сказал он.

Реклама

Гуреев подчеркнул, что выдворение Мурашова из Российской Федерации не означает, что ситуация с ЗАЭС как-либо изменится. Ведь человек на станции, которого курировала СБУ, исчез, обстрелы могут продолжиться, причем еще более интенсивно.

Реклама

Также он отметил, что «сама МАГАТЭ, как организация, до сих пор не вызывает у нас никакого доверия», так как «она не всегда беспристрастна в своих выводах».

«Эта ситуация не единичная. Скорее всего, есть огромное количество подобного рода „Игорей“, работающих в руководстве не только в Запорожской и Херсонской областях, но также в ДНР и ЛНР. На освобожденных территориях нам необходимо проверять всех сотрудников, проверять их лояльность — эффективно ли они работают, не работают ли на СБУ. Уже сегодня надо провести ряд подобных действий», — заявил аналитик Гуреев.

Ранее гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов заявил, что передавал Украине данные о происходящем на станции. При этом он осознавал, что огонь открывают украинские войска. Его обвинили в «осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти Российской Федерации» и выдворили на подконтрольную украинским властям территорию.

0 0 0 0 0 0