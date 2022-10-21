Аналитик Красноперов оценил просьбу украинских властей поставить им западные системы ПВО | 360°

Спецоперация 21 октября 2022, 15:31 Аналитик Красноперов оценил просьбу украинских властей поставить им западные системы ПВО Военный аналитик Красноперов: Украина своими заявлениями «выклянчивает» ПВО у Запада

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Военный аналитик, летчик-инструктор Андрей Красноперов в беседе с РИА ФАН прокомментировал намеки украинских властей в сторону Запада о том, что им не хватает эффективных систем ПВО.

Эксперт считает, что Украина пытается своими заявлениями «выклянчить новые оружейные системы».

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«Поэтому заявления о недееспособности ПВО Украины выглядят наиграно и делаются для того, чтобы Запад в очередной раз помог, оказал поддержку и помощь», — добавил эксперт.

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Ранее Washington Post со ссылкой на украинских политиков написало, что в Украине не хватает средств противовоздушной обороны для прикрытия страны.