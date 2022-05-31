Аналитик Котенок заявил, что армия РФ уничтожит американские РСЗО до попадания на фронт

США решили поставить на территорию Украины ракетные комплексы М142 Himars. Данное вооружение может принести большие проблемы российской армии. Однако военный аналитик Юрий Котенок заявил, что военнослужащие РФ способны уничтожить комплексы до попадания на фронт. Об этом сообщило РИА ФАН.

Аналитик подчеркнул, что ранее ракетные системы HIMARS уже пытались доставить украинским военным, однако большую часть получилось уничтожить точечными ударами ВКС РФ. При этом собственный запас вооружений, по его словам, Украина почти исчерпала.

«Наша задача — тщательно вычислять и точечно уничтожать такие цели. Другого пути у нас нет», — отметил эксперт.