Аналитик Кашин заявил о бесполезности американских поставок вооружения на Украину

Американское вооружение, которое доставляют на Украину, не сможет изменить ход специальной операции. Таким мнением поделился директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Об этом сообщило РИА ФАН.

Стоимость вооружения, которое Соединенные Штаты поставили на Украину, составило три миллиарда долларов. При этом эксперт пояснил, что Украина постепенно лишается своего вооружения.

«Новые поставки ВСУ вооружений из США ни в коем случае не позволяют говорить о каком-либо „переломе“ в военных действиях. Это — неизбежные „подарки“, необходимые для поддержания боеспособности ВСУ в условиях интенсивного конфликта», — пояснил эксперт.