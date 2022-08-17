Украинские власти третий месяц говорят о контрнаступлении на юге, при этом игнорируя урок Курской битвы. Такое мнение в статье для журнала The American Conservative высказал Уильям Линд.

Он считает, Украина зря оповестила весь мир о своих планах. Таким образом она только снизила шансы на успех своей операции.

«Украина третий месяц подряд трубит о крупном контрнаступлении на юге, тем самым игнорируя урок Курской битвы (если противник знает, где ты планируешь атаковать, нужно атаковать в другом месте)», — заявил Линд.

Украинские власти не раз сообщали о готовящемся контрнаступлении на Херсонскую область. По мнению депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, действия ВСУ обернутся серьезными потерями, а попытка захватить регион получит сокрушительный отпор и просто захлебнется. Об этом написало РИА «Новости».

Битва на Курской дуге — одно из важнейших сражений Великой Отечественной войны и наиболее крупное танковое сражение в мировой истории. Оно продолжалось с 5 июля по 23 августа 1943 года. По разной информации, в нем принимали участие от двух до четырех миллионов человек, еще порядка шести тысяч танков и четырех тысяч самолетов.

Стратегическая инициатива в войне после завершения битвы перешла на сторону Красной армии.