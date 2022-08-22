Американцев возмутила правда о западной военной помощи Украине

Читатели американского издания Newsweek назвали Украину «черной дырой», в которую уходят «миллиарды и миллиарды», и усомнились в том, что деньги идут именно туда. Такой была реакция на публикацию данных о поставках западного оружия Украине. По информации системы мониторинга Ukraine Support Tracker, США обязались оказать ей военную помощь на 25,2 миллиарда долларов, при этом ни одна крупная страна Евросоюза к августу «не взяла на себя существенных новых обязательств».

Американцы бурно отреагировали на публикацию. Один из читателей в комментариях отметил, что американскому лидеру Джо Байдену «нужно накачивать Украину деньгами, чтобы украинцы никогда не выдали нам все подробности о его преступлениях в этой стране». Второй добавил, что активная помощь Украине Западом — «очередная ложь только для того, чтобы в очередной раз „подпереть“ Байдена».

«Украина была и является пустой тратой денег, миллиардов и миллиардов. Это, по сути, черная дыра с горизонтом событий, из которого ничего не возвращается и за которым все — деньги, вооружения или люди — просто исчезает», — написал третий.

«Нужно быть крайне наивным, полагая, что все эти деньги идут на Украину. <…> Эти деньги питают наш военно-промышленный комплекс для производства нового оружия и так далее для Вооруженных сил США», — считает четвертый.