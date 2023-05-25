Спецоперация 25 мая 2023, 23:23 Американцев шокировал рассказ солдат ВСУ о боях под Артемовском Читателей WSJ повергли в шок рассказы украинских военных о боях в Артемовске Официальный сайт президента Украины

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Украинские власти представляли мировой общественности ситуацию в Артемовске в более положительных красках, чем она была на самом деле. Учувствовавшие в обороне солдаты ВСУ назвали город «адом на земле». Читателей издания The Wall Street Jornal шокировали рассказы военнослужащих о том, что их отправляли в бой неподготовленными.

По словам рядового ВСУ Алексея Мальковского, за те 36 часов, которые он провел в жестких боях в Артемовске, 11 из 16 человек отделения призывников убили или взяли в плен. Об этом же рассказывали и родственники тех, кто пропал без вести.

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Читатели американского издания предположили, что Украину ждет худшее будущее, если власти киевского режима не согласятся на переговоры с Россией.

«А чего же украинцы не послали [мэра Киева Виталия] Кличко в Артемовск без подготовки?» — поинтересовался иронично один из комментаторов.

«Любая такая попытка наступления потерпит неудачу и приведет к гибели еще тысяч украинцев. Украина не может победить Россию», — добавил другой читатель.

«Байден и Зеленский знали, что потеря Артемовска приведет к концу Украины. Здесь самой лучшей сделкой были бы переговоры», — резюмировал еще один пользователь.

Ранее беженец из Артемовска рассказал, как ВСУ разрушали город. При этом они открыто заявляли о желании стереть его с лица земли