Важное 15 мая 2023, 14:06 Американскую РЛС противника уничтожили в ДНР Минобороны: российские военные уничтожили РЛС AN/TPQ-37 в ДНР РИА «Новости»

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Российские бойцы в ходе спецоперации уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37 в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Кривая Лука Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37», — сказал он.

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Известно, что штурмовые отряды продолжают ожесточенные бои на западной окраине Артемовска. Кроме того, подразделения 4-й мотострелковой бригады тем временем работают рядом с Красным. Российские военнослужащие поразили украинские силы с помощью артиллерии и авиации около населенных пунктов Богдановка и Часов Яр.

Минобороны уточнило, что на Донецком направлении противник за последние сутки потерял до 235 своих военных и наемников, семь автомобилей, гаубицы «Мста-Б», Д-30, Д-20, четыре бронированные машины и один танк.