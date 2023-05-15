15 мая 2023, 14:06
Американскую РЛС противника уничтожили в ДНР
Минобороны: российские военные уничтожили РЛС AN/TPQ-37 в ДНР
Российские бойцы в ходе спецоперации уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37 в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Кривая Лука Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37», — сказал он.
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Известно, что штурмовые отряды продолжают ожесточенные бои на западной окраине Артемовска. Кроме того, подразделения 4-й мотострелковой бригады тем временем работают рядом с Красным. Российские военнослужащие поразили украинские силы с помощью артиллерии и авиации около населенных пунктов Богдановка и Часов Яр.
Минобороны уточнило, что на Донецком направлении противник за последние сутки потерял до 235 своих военных и наемников, семь автомобилей, гаубицы «Мста-Б», Д-30, Д-20, четыре бронированные машины и один танк.
Минобороны РФ
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
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